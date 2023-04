«Il cour al dret lö pella cultura rumantscha»

A partir dals prüms d’avuost lavura Markus Solinger pro la Lia Rumantscha. El tradischa perche ch’el voul esser secretari general e che cha la Rumantschia significha per el.

FMR: Markus Solinger, che tizcha ad El da dvantar secretari general? Markus Solinger: Schi s’ha il cour al dret lö per la cultura rumantscha, lura es quista dumonda d’avanz. Sch’s das-cha far üna lavur per gnir plü ...