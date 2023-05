Simon Gabriel schafft den Finaleinzug

Der 14-jährige Ausnahmemusiker Simon Gabriel aus S-chanf hat sich laut RTR am 1. Mai im Malmö unter die besten drei der Solo-Europameisterschaften für Brass und Perkussion gespielt. Er wird damit am Mittwoch, begleitet von einer Brassband, mit dem Cornet um den Titel spielen.

Laut Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) - welches Simon Gabriel nach Malmö begleitet hat - steht neben dem Trompeter und Cornetisten Simon Gabriel mit Jonas Florin Eliger aus Luzern (Marimba) ein zweiter Schweizer im Final der besten Drei. Das Finaltrio wird durch den Belgier Thibaut De Bondt (Bariton) komplettiert.

Die EP/PL hatte Simon Gabriel, der im Alter von sechs Jahren entdeckt wurde, die Talentschule in Champfèr besucht und nun die Musikschule Oberengadin in Malmö vertritt, in der Ausgabe vom 27. April portraitiert. (jd)