«Das Ziel: mehr Leute auf den ÖV bringen»

Der Oberengadiner Tarifverbund engadin mobil erzielte im Jahr 2022 einen Rekordertrag von gut 7,4 Millionen Franken. Trotzdem kommt auch engadin mobil nicht umhin, auf die Tarifanpassungen der Alliance SwissPass per Ende 2023 zu reagieren.

Trotz eines allgemein guten Geschäftsgangs, einem Rekordjahr und der bevorstehenden Sommersaison herrschte an der Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands öffentlicher Verkehr Oberengadin (GVÖVOE) am Dienstag in St. Moritz ...