«Lingua es simplamaing üna chosa fascinanta»

La romanista Anna-Alice Dazzi es steda düraunt 40 ans al «puls» dal svilup rumauntsch. Daspö il 2014 ho ella gieu il post da «linguista» tar Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. Quists dis es ella ida in pensiun. Ün discuors cun chavazzins scu «googler», «kiosc linguistic» ed «acziun da hauruc».

La fin dal mais avrigl 2023 es Anna-Alice Dazzi ida in pensiun – vairamaing scu duonna cun ün an «retard», nempe pür ill’eted da 65 ans. Düraunt sia carriera professiunela es la linguista steda suvenz in posts ...