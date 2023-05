Autofahrerin knallt ans Hotel Steffani

In St. Moritz ist am Donnerstagnachmittag eine Autolenkerin mit einer Fassade kollidiert. Ihr Auto wurde dabei total beschädigt.

Die 75-Jährige fuhr um 16.10 Uhr auf der Via Traunter Plazzas in Richtung Steffanikreisel hinunter. In der Linkskurve vor dem Kreisel fuhr sie rechts über das Trottoir und kollidierte mit der Aussenfassade des Hotels. Die Frau hatte sich im Spital Samedan einer Blutprobe zu unterziehen und wurde dort ambulant behandelt. Die Arbeiten auf der Unfallstelle wurden von der Gemeindepolizei und der Feuerwehr St. Moritz unterstützt. Die Kantonspolizei Graubünden entzog der Frau den Führerausweis auf der Stelle und ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten.

(kapo)