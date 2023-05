Cun ögls averts e cun sensibilità

In collavuraziun culla scoula da Sent ha la società Creacumün lantschà il proget «sopchas cumünaivlas». Mincha scolar e scolara da la terza e quarta classa ha transfuormà üna sopcha cun aignas ideas e gusts, aposta per ün lö a Sent. Venderdi passà ha gnü lö l’inauguraziun dal proget.