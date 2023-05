«Sco schi füssan our d’chadaina»

Bluesrock cun elemaints da hip hop – quai es ün’aigna cumbinaziun, precis sco la chantadura chi definischa seis stil da musica sco tal: Carmen Cresta. Creschüda sü in Val d’Alvra in ravuogl tudais-ch chanta ella tudais-ch e rumantsch vallader. In sonda ha ella registrà seis terz album live.