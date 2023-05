L’artist Otmar Derungs es mort

Seis purtrets sun bain cuntschaints – impustüt in Engiadina. Seis sujet classic d’eiran bös-chs duos-dimensiunals cullas ragischs bain visiblas ed implantats sün üna surfatscha blau-verdainta davant ün precipizi. E tanter la romma dals bös-chs d’eiran pel solit zoppadas üna o duos bes-chas persas aint illa vastezza: ün uors, duos pinguins, duos splerins o duos peschs. Otmar Derungs pittüraiva in öli e cun strich da pinel fin e precis. Sias ouvras ha el pudü expuoner in tuot la Svizra. Ed eir diversas chasas in Engiadina ed in Val Müstair ha el decorà cun sia pittüra.

Otmar Derungs es creschü sü a Ftan. Davo ün segiuorn a Turich, ingio ch’el ha imprais da postin, es el tuornà avant passa 40 ons in Engiadina Bassa – in üna chasa engiadinaisa a Strada – per lavurar là artisticamaing. Il prüm laiva el restar be ün on, sco ch’el ha tradi dal 2021 illa revista «Allegra». Ma lura es el restà per dal bun, ha pittürà, ha fat musica, es i a chatscha ed a pes-char ed ha vivü sia vita d’artist a Strada. (fmr/dat)