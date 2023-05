Motorradfahrer verunfallt bei Brail

In Brail ist es am Donnerstagvormittag auf der Kantonsstrasse während eines Überholmanövers zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen gekommen. Der Motorradlenker wurde dabei mittelschwer verletzt.

Der 65-jährige Motorradlenker fuhr kurz nach 10.30 Uhr auf der Kantonsstrasse von Zernez kommend in Richtung Samedan. Höhe Funtanatschas überholte er einen in die gleiche Richtung fahrenden Personenwagen. Der 29-jährige Lenker dieses Personenwagens bog zur gleichen Zeit links auf einen Ausstellplatz ab. Der Motorradlenker kollidierte dabei mit der linken Seite des Personenwagens und fuhr anschliessend noch einige Meter unkontrolliert an die Böschung des Ausstellplatzes, wo er schliesslich zu Sturz kam. Anwesende Verkehrsteilnehmende leisteten bis zum Eintreffen der Ambulanz Erste Hilfe beim mittelschwer verletzten Motorradfahrer. Ein Team von Rettungsdienst Zernez transportierte den Verletzten anschliessend ins Spital nach Samedan. Das beschädigte Motorrad musste aufgeladen und abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Unfall geführt haben. (kapo)