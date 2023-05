Die RhB ist auf die höchste Alarmstufe vorbereitet

Die RhB ist auf die höchste Alarmstufe in Brienz vorbereitet. Sobald in Brienz die Phase Blau gilt, müssen die Strasse und die Albulalinie der RhB gesperrt werden. Das sollte keine grösseren Auswirkungen auf die An- und Abreise ins und aus dem Engadin haben. Nicht betroffen ist die Julierstrasse.