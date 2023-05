«Ingün nu sa propi in che direcziun cha quist pajais va»

Daspö 2019 es ün Engiadinais in servezzan sco ambaschadur per la Svizra a Myanmar. Cur cha Tim Enderlin, oriund da Scuol, es rivà avant bundant quatter ons a Myanmar, as rechattaiva il pajais asiatic in üna fasa cun elemaints democratics. Ma quista cuorta fasa es flancada da reschims militars.