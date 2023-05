Ein sterbender Eisriese wird betrauert

An einer Zeremonie am Fuss des Morteratschgletschers gedachten am Samstag rund 150 Personen den sich zurückziehenden Gletschern. Mit der Feier im Hochgebirge machten Entwicklungs- und Umweltorganisationen auf die Folgen der Klimaerwärmung aufmerksam.

Die Wolken hängen tief an diesem Samstagvormittag in Pontresina. Passend zum Anlass, denn so trüb sich das Wetter zeigte, so trüb war auch der Anlass: Verschiedene Entwicklungs- und Umweltorganisationen, darunter die Hilfswerke Heks ...