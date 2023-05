Zernez nu voul trar ingüns nouvs cunfins

Impustüt üna tractanda ha dat da discuter in lündeschdi in occasiun da la radunanza cumünala a Zernez: la revisiun da la ledscha cumünala da chamonnas. Quella es davo viva discussiun eir gnüda adattada ed approvada dal suveran. Als 18 gün va la ledscha da chamonnas lura in üna votumaziun a l’urna.