La radunanza cumünala dal cumün da Val Müstair ha acceptà in marcurdi il rendaquint cun ün guadogn dad 1,5 milliuns francs. Ils votants han però refüsà da reveder il contrat da cooperaziun cul cumün da Scuol e la fundaziun dal Parc Naziunal Svizzer per la «Unesco Biosfera Engiadina Val Müstair».

Quist contrat regla co cha quels trais partenaris (Val Müstair, Scuol e PNS) collavuran i’l rom dal plan da management per la «Unesco Biosfera Engiadina Val Müstair». Da discutar in radunanza han dat las nouvas ...