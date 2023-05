Andrés Sanz neuer Trainer beim CdH Engiadina

Der Ostschweizer Andrés Sanz ist für die Verantwortlichen des CdH Engiadina kein Unbekannter, traf man sich in den letzten Jahren des Öfteren auf dem Eis und bei anderen Gelegenheiten. So entstand auch der Kontakt in diesem Frühjahr und schliesslich der Vertragsabschluss.

Das Hockeyspiel erlernte Andrés Sanz in Kreuzlingen. Als Spieler wirkte er bei diversen Clubs in verschiedenen Ligen in der Ostschweiz. Die letzten elf Jahre spielte er für die EHC St. Gallen bzw. die Eisbären St. Gallen. Erste Erfahrungen als Trainer macht Sanz bei den Junioren des EHC St. Gallen und auch bei der Hockeyschule, der HC Eisbären gab er jungen Talenten sein Wissen weiter. Nun ist es Zeit für den Schritt hin zu einer Aktivmannschaft.

Der 40-jährige spanisch-schweizerische Doppelbürger kennt die Eishockeyszene in der Ostschweiz bestens und traut sich den Job im Engadin zu. „Ich denke, ich habe durch meine langjährige Erfahrung als Spieler gute Voraussetzungen für den Trainerjob“, gibt sich Sanz optimistisch.

Gemäss Medienmitteilung sind die Verantwortlichen des CdH Engiadina überzeugt, dass Sanz aufgrund seiner langen Karriere als Spieler dem jungen Team in der 2. Liga neue Impulse vermitteln und sie einen Schritt weiter bringen kann.

Andrés Sanz wird das Team vor allem jeweils ab Freitag und am Wochenende betreuen und aus dem Raum St. Gallen nach Scuol pendeln. Die Trainings unter der Woche werden weiterhin vom bewährten Team vor Ort unter der Leitung von Benny Wunderer durchgeführt.

Medienmitteilung CdH Engiadina vom 29. Mai 2023