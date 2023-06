Unir üna scoula fusiunada

La cifra da scolaras e scolars in Val Müstair es ida inavo i’ls ultims ons. Uossa voul e sto il cumün unir ils lös da scoula in üna fracziun. In avegnir vessan tuot ils uffants jauers dad ir a scoula a Müstair – ils edifizis a Valchava e Sta. Maria gnissan libers. La populaziun es gnüda infuormada.

In Val Müstair nu para ingün dad esser cunter. Quai s’ha muossà – tenor il president dal cussagl da scoula in Val Müstair, Aldo Rodigari – in marcurdi passà in occasiun da la radunanza cumünala a ...