WM-Big Air bei der ehemaligen Olympiaschanze

Die Medienmitteilung im Originalwortlaut:

«Nach einer sorgfältigen Evaluation verschiedener Optionen sind wir von der Olympiaschanze als Standort für die Big-Air-Contests überzeugt », sagt der WM-CEO Daniel Schaltegger. Für das Gelände sprechen beispielsweise die gute Erreichbarkeit zu Fuss ab St. Moritz Bad und mit dem öffentlichen Verkehr, die Platzverhältnisse, die ein Publikumsaufkommen von rund 10‘000 Zuschauerinnen und Zuschauern zulassen, oder die windgeschützte Lage. Der Standort befindet sich zudem ziemlich genau in der Mitte zwischen den beiden anderen Venues, der Corviglia und dem Corvatsch. Die natürliche Hangneigung begünstigt den ressourcenschonenden Aufbau einer Big-Air-Anlage, die grösstenteils aus Schnee besteht. Betreffend Strom, Glasfaser sowie Wasser für die Schneeproduktion ist das Gelände zudem bereits ausreichend erschlossen. Während der Weltmeisterschaften in St. Moritz wird die Waldlichtung am Eingang der Stadt durch eine Vielzahl von Aktivitäten belebt, darunter tägliche Zeremonien, Konzerte, ein Dorf für Partner und Sponsoren sowie zahlreiche weitere Angebote. Neben den sportlichen Höhepunkten im Big Air-Wettbewerb wird den Fans somit ein pulsierendes und abwechslungsreiches Event-Programm geboten.



Der Weg zur temporären Big-Air-Anlage



Als nächsten Schritt wird der Verein FWC 2025 St. Moritz Engadin Anfang Juni das Gesuch und sämtliche benötigten Unterlagen für den Bau der temporären Big-Air-Anlage im März 2025 bei der Gemeinde St. Moritz einreichen. Sobald das Bewilligungsverfahren abgeschlossen ist und die Baugenehmigung erteilt wurde, wird im Laufe des Sommers oder Herbsts 2023 mit der Detailplanung fortgefahren. Die Gemeinde, die aktiv in die Standortevaluation eingebunden war, ist ebenfalls vom gewählten Standort überzeugt und unterstützt das Projekt: «Mit diesem einzigartigen Projekt setzen wir ein deutliches Zeichen für Innovation, Sportbegeisterung und die zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde», so Reto Matossi, Gemeindevorstand St. Moritz. Darüber hinaus sei die Realisierung der temporären Big-Air-Anlage und die bevorstehende Durchführung der Freestyle WM 2025 weitere bedeutende Meilensteine auf dem Weg, St. Moritz als herausragenden Austragungsort für internationale Events zu etablieren.



Tradition trifft Moderne



Die Olympiaschanze in St. Moritz war 1927 eröffnet worden. Sowohl an den Olympischen Winterspielen 1928 als auch 1948 wurde darauf Ski gesprungen. Bis 2005 fand auf der Olympiaschanze jeweils am Stephanstag das prestigereiche Weihnachtsspringen statt. Im März 2025 soll Tradition auf Moderne treffen, mit einem Revival im Zeichen der jungen Disziplin Big Air, in der an den Freestyle Weltmeisterschaften vier neue Weltmeisterinnen und Weltmeister erkoren werden.

Autor: pd

Foto: Big Air Chur