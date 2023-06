In Poschiavo ist am Montagmorgen ein Lieferwagen total ausgebrannt. Die Feuerwehr Poschiavo löschte den Brand rasch.

Der Fahrer eines Lieferwagens fuhr auf der Berninastrasse in Richtung Hospiz, als sich kurz nach 8.15 Uhr Rauch aus dem Fussbodenbereich in der Führerkabine verbreitete., wie die Kantonspolizei informiert, Der Mann hielt am Strassenrand bei der Örtlichkeit Braita an und stieg aus. Kurz darauf ging der Lieferwagen in Flammen auf. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr Poschiavo musste die Berninastrasse für eine Stunde ganz gesperrt werden. (kapo)