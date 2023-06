S-chanf sepulischa implaunt fotovoltaic Murtér

Zieva cha'l suveraun da S-chanf vaiva dit na in favrer ad üna proposta da la suprastanza cumünela per elavurer ün proget d'ün grand implaunt fotovoltaic sü Murtér cun 29 cunter 22 vuschs, ho l'abitant da S-chanf e commember da la cumischiun sindicatoria, Cornel Widmer, fat üna proposta da reponderaziun cun l'intent, da decider in causa pür cur cha saja elavureda üna missiva detaglieda a reguard il proget. Illa votumaziun a scrutin sun 41 votantas e votants seguits a la proposta da reponderaziun, 28 tilla haun sbütteda. Pervi cha la ledscha cumünela pretenda in ün tel cas üna majorited da duos terz, es la proposta gnida sbütteda per tschinch vuschs. Cun quista decisiun es il proget fotovoltaic Murtér, scu ün da divers grands progets chi sun in discussiun in Engiadina, giò d'maisa. (jd)