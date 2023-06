Mario Cavigelli ist neuer RhB-VR-Präsident

Anlässlich der Generalversammlung der RhB wurde am Freitag in Tiefencastel Mario Cavigelli als Nachfolger von Stefan Engler zum neuen VR-Präsident gewählt. Engler verlässt die RhB nach 24 Jahren, gut die Hälfte davon amtete er als Präsident des Verwaltungsrates.

Die Medienmitteilung der RhB im Wortlaut: Stefan Engler sagt an der 135. Generalversammlung in Tiefencastel der RhB «A Revair» Am Freitag, 9. Juni 2023 ging bei der Rhätischen Bahn (RhB) eine Ära zu Ende: Nach mehr als 24 ...