Approvà üna cunvegna – però refüsà la seguonda

Ils presidents e las presidentas cumünalas da la Regiun Engiadina Bassa Val Müstair han approvà in gövgia passada üna cunvegna da prestaziun cun l’Institut Otalpin Ftan pella classa da sport. Ella ha però refüsà üna seguonda cunvegna chi laiva dozar la contribuziun per mincha singul scolar.

