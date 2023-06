Compatsch ha resunà

Per l’ündeschavla jada ha invidà la Scoula da musica Engiadina Bassa/Val Müstair a l’inscunter musical «Ün cumün resuna». Id es on per on üna bun’occasiun ed il punct culminant per scolaras e scolars da preschantar ad ün vast public lur savair cun chant, clarinettas e guitarras.