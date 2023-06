Beschwerderecht bleibt unangetastet

Die SVP ist im Bündner Grossen Rat mit einem Angriff auf das Beschwerderecht der Umweltschutzorganisationen gescheitert. Einen Antrag auf Einreichung einer Standesinitiative durch den Kanton Graubünden beim Bund in Bern verwarf das Parlament am Mittwoch an der Auswärtssession in Klosters.