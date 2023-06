Erneuter Steinschlag bei Sils

Noch lagen am Mittwoch Morgen realtiv wenige Informationen zum neuen Ereignis vor. Auf Anfrage sagte die Kantonspolizei, dass einer der Steinbrocken einen Durchmesser von mindestens 1,5 Meter haben dürfte. Personen seien keine zu Schaden gekommen. Für weitere Auskünfte wurde an das Tiefbauamt verwiesen. Es handelt sich bereits um das vierte Ereignis in diesem Gebiet. Letztmals hatte sich am 25. Mai ein Steinschlag ereignet. Auch damals fiel ein grosser Gesteinsbrocken über die Kantonsstrasse und den Parkplatz, bevor er im See versank.

Autor: Reto Stifel

Foto: Andrea Gutgsell