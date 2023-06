Per la quarta vouta es sto l’inscunter da tractors oldtimers in Engiadina. Var 100 tractors haun fat quista fin d’eivna fermativa e canera a Madulain, inclusiv divers girs i’ls contuorns.

Almain 25 ans stöglian ils tractors avair per ch’els suos-chan as numner «oldtimers». Ils Hürlimanns, Bührers e Fendts chi haun fat in sanda passeda ün gir cumünaivel partind da Madulain, accumpleschan ...