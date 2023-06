Gleich drei Motorradunfälle an einem Tag

Am Donnerstag ist in Müstair, in Zernez und in S. Antonio je ein Motorradfahrer gestürzt und dabei verletzt worden. Alle drei wurden in Spitäler transportiert.

Ein 62-jährige Amerikaner fuhr am Donnerstag um 16.45 Uhr auf der Engadinerstrasse H27 von Zernez in Richtung Susch. Ausgangs einer Linkskurve, der sogenannten Güstizia-Kurve, kollidierte er mit der rechten Leitplanke und stürzte. Dabei zog er sich eine Beinverletzung zu. Ein Team vom Ambulanz Stützpunkt Zernez nahm die medizinische Versorgung beim Verunfallten vor und transportierte ihn ins Spital nach Scuol. Ein 21-jähriger Italiener fuhr am Donnerstag um 21.30 Uhr auf der Berninastrasse H29 von Poschiavo in Richtung Brusio. Auf dem nassen Bahngleis kam er zu Fall und brach sich dabei zwei Finger. Ein Team vom Rettungsdienst Poschiavo betreute ihn medizinisch und transportierte ihn ins Spital nach Sondrio (I). Ein 66-jähriger Belgier fuhr kurz vor 12 Uhr auf der Ofenbergstrasse H28 von Müstair in Richtung Sta. Maria V.M. Ausgangs einer Rechtskurve bei der Örtlichkeit Chasseras kam er rechts von der Strasse ab und geriet auf das angrenzende Wiesland. Dabei kam er zu Fall. Er zog sich einen Bruch an einem Bein zu und wurde ins Spital nach Sta. Maria V.M. transportiert. (kapo)