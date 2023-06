Cur cha scolaras e scolars crean art

Tuot las ouvras vaivan las nouv scolaras ed ils scolars da la prüma fin nouvavla classa s-chaffi dürant las ultimas eivnas. Il post interactiv cul titel «Kunst für die Ohren», d’eira la domena da Samyr: Vè qua, saintat, taidla la musica e chatta oura, chi chi chanta.» Samyr fa partir sün ün tablet ün toc musica fermamaing sfuormà electronicamaing. I düra ün mumaint, fin chi’s doda üna vusch masculina. «Ingün’idea.» Samyr ria sur tuot la fatscha e disch: «Eu at güd. Il chantadur ha fingià fat üna pruna chanzuns e viva a Susch.» El spetta cun buonder la resposta. «Natüralmaing», disch eu, «Paulin Nuotclà». Il rier da Samyr vain amo plü larg: «precis!» Sco cha la magistra pedagogica Antonella Stecher-Castellani ha dit a l’ur da l’arrandschamaint, haja il center per pedagogia curativa Giuvaulta scrit avant i’l plan da scoula acziuns publicas dürant l’on da scoula sco eir definà per l’on curraint da scoula «art» scu tema. «Nus vain perquai integrà la tematica dürant l’on da scoula, vain organisà ün’eivna concentrada ed eschan eir its ün di a Sur En da Sent a guardar là las activitats dürant il simposi da sculpturas.» Ella e tuot ils involvats da l’exposiziun ed eir da la stüva da cafè cun dutscharias fattas svessa d’eiran da buna glüna, vaivan gust da l’exposiziun ourdvart bain gratiada, da la bell’ora ed eir dal grond interess public. «Quist evenimaint es fich important per nos uffants, per lur famiglias ed insomma per tuot la regiun», ha conclüs Antonella Stecher-Castellani.

Autur e fotografias: Jon Duschletta