«Fat es fat» – il gust da Not Vital d’experimentar

In sonda passada ha gnü lö aint il Museum Stamparia Strada la vernissascha da l’exposiziun «Fat es fat» da Not Vital. Las graficas stampadas da l’artist da Sent sun amo expostas fin la fin d’october e l‘exposiziun es averta adüna la sonda davomezdi.

