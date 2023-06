«Physik beschreibt das Universum»

In diesen Tagen dürfen die Lehrabgänger und Maturanden ihre Diplome und Zeugnisse entgegen nehmen. In einer Porträt-Reihe spürt die EP/PL den Träumen und Visionen der heutigen und früheren Absolvententinnen und Absolventen nach. Selina Müller aus Martina studiert ab Septemter Physik an der ETH.