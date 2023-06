Neuer Chefarzt an der Clinica Holistica

Dr. med. Thomas Russmann wird neuer Chefarzt der Clinica Holistica Engiadina. Der erfahrene Burn-out-Spezialist übernimmt gemäss eiener Medienmitteilung die Leitung per 1. Juli. Er löst in dieser Position Dr. med. Dipl. theol. Michael Pfaff ab.

«Dr. Thomas Russmann ist einer der erfahrensten Experten auf dem Gebiet der Stressfolgeerkrankungen und Burn-out», heisst es in der Mitteilung. Er war bereits in den Jahren 2017 und 2018 als Oberarzt an der Clinica Holistica tätig. ...