Zum achten Mal: Engadin Bike Giro

Der Berg ruft – letzte Vorbereitungen zum Engadin Bike Giro sind im vollen Gange. Dreh- und Angelpunkt des Anlasses ist Celerina. Ab heute bis Sonntag dreht sich rund um Celerina bis SIlvaplana alles um den Bikesport.

«Die achte Auflage des Engadin Bike Giro wird mit spannenden Rennen aufwarten», heisst es in einer Medienmitteilung. Erstmals wird in diesem Jahr Celerina der Dreh- und Angelpunkt der Mountainbike-Veranstaltung sein. Alle Etappen wie auch die Prolog-Premiere enden im Zielbereich der Talstation Marguns. Gratis bleibt die Teilnahme des Kids Race. Anmeldungen sind noch online oder am Samstagvormittag vor Ort im Zielbereich von 9.00 bis 10.00 Uhr möglich. Das Streckenkonzept des Engadin Bike Giro beinhaltet auch in diesem Jahr erneut viele Facetten des Mountainbike-Sports. Der neu eingeführte Prolog für die gut 40 gemeldeten Elite-Bikerinnen und -Biker wird als zuschauerfreundliche Cross-Country ausgetragen. «Die Herren absolvieren fünf Runden, die Damen machen drei Runden zu je vier Kilometer über drei Runden mit gesamt 12 Kilometern», wird Kai Sauser, der Geschäftsführer vom Engadin Bike Giro in der Mitteilung zitiert. Die erste Etappe am Freitag mit den Kategorien Fun und Masters Biker beginnt mit dem Massenstart um 13.00 Uhr im Zentrum von St. Moritz. Alle Kategorien absolvieren dieselbe Strecke mit einer Distanz von 54,3 Kilometern und 840 Höhenmetern. Die zweite Etappe am Samstag beinhaltet für die Elite Damen und die Fun-Kategorien eine herausfordernde Etappe über 54,7 Kilometer und 1720 Höhenmeter mit Start und Ziel in Celerina. Für die Elite Herren kommt eine extra Schleife dazu. Sie müssen 63,1 Kilometer und 2240 Höhenmeter absolvieren. Die dritte und letzte Etappe startet am Sonntag um 10.00 Uhr auf dem Dorfplatz in Silvaplana und führt wie gehabt ins Ziel nach Celerina. Das ganze Programm mit den genauen Zeiten und allen wichtigen Informationen sind auf der Homepage ersichtlich.

Medienmitteilung Engadin Bike Giro

Foto: Madlaina Walther