Das Alterszentrum Du Lac wird teurer

Der Bau des Alterszentrums Du Lac in St. Moritz ist terminlich auf Kurs, finanziell ist er es nicht. Anstatt der seinerzeit bewilligten 50 Millionen Franken, dürfte der Bau fast 64 Millionen kosten. War es am Anfang vor allem der Baugrund, der Sorgen bereitete, ist es jetzt die Teuerung.

Wie die zuständige Gemeindevorständin Prisca Anand am Donnerstag vor dem Gemeinderat sagte, spielte zudem bei der Auftragsvergabe der Markt nicht. Die Firmen hätten volle Auftragsbücher was zur Folge habe, dass bei Aufträgen der öffentlichen Hand kaum Offerten eingehen würden. Immerhin konnte der terminliche Rückstand wieder aufgeholt werden. In gut einem Jahr sollte der Bau fertig sein, am 1. November 2024 ist die Eröffnung geplant. Mehr zum Thema in der EP/PL vom 1. Juli.

Autor: Reto Stifel

Foto: Nicolas Binkert