Chattar soluziuns

La situaziun finanziala dal cumün da Scuol es actualmaing fich buna. Cun ün vanz our dal rendaquint 2022 da 6,75 milliuns francs vain augmantà il chapital agen sün 83 milliuns francs e la facultà netta per abitant s’amunta a 6950 francs. Nu füssa uossa da sbassar il pè d'impostas? Ün commentar...

In quista situaziun finanziala esa inclegiantaivel cha tschertas vuschs politicas fan valair e pretendan da sbassar il pè d’impostas e da s-chassar tschertas taxas a favur da la generalità. Cha las sfidas futuras dessan gnir scholtas – ed impustüt eir finanziadas – da la prosma generaziun, esa gnü pretais. La dumonda das-cha eir esser, schi fa dabsögn da büdschetar plütost optimistic, per cha’l rendaquint as preschainta lura plü bain?

La radunanza cumünala es però seguida a la proposta da la suprastanza cumünala culla devisa da vulair as preparar in buns ons finanzials pellas grondas sfidas chi seguan dürant ils prossems ons. E quellas sun propcha grondas. Fingià plüssas jadas sun gnüdas manzunadas investiziuns da bundant 200 milliuns francs dürant ils prossems 20 ons, per renovaziuns ed ingrondimaints da scoula, per infrastructura cumünala ed üna sarinera nouva, o lura per l’infrastructura turistica e da sport. Tschertas investiziuns fan eir dabsögn, causa chi nu sun gnüdas fattas ils ultims 20 ons. Las finanziaziuns per tuot ils progets nu sun amo garantidas. In quista situaziun nun esa da dumandar, che chi fa dabsögn e che chi’s voul insomma realisar, dimpersè co chi’s voul finanziar ils progets e las visiuns. La cumischiun da finanzas correspundenta es in dovair da chattar las soluziuns. Intant s’haja però fat las lezchas cun preschantar ün rendaquint chi permetta da’s preparar süllas grondas sfidas futuras.

Commentar: Nicolo Bass