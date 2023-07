Gleitschirmpilot bei Landeanflug in Silvaplana abgestürzt

Am Freitag ist ein Gleitschirmpilot in Silvaplana Surlej beim Landeanflug in ein Hausdach geflogen und anschliessend abgestürzt. Er wurde dabei verletzt.

Der 52-jährige amerikanische Staatsangehörige startete mit seinem Gleitschirm kurz vor 16.00 Uhr bei der Mittelstation am Corvatsch. Beim Landmanöver touchierte er ein Hausdach in Silvaplanaund stürzte dann ca. neun Meter in die Tiefe. Dadurch verletzte sich der Gleitschirmpilot erheblich und wurde mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden geflogen. Gemäss Medienmitteilung klärt die Kantonspolizei Graubünden zusammen mit der Bundesanwaltschaft, welche für Flugunfälle zuständig ist, die genauen Umstände ab, welche zum Unfall geführt haben.



Ein weiterer Gleitschirmunfall ereignete sich ebenfalls gestern vor 17.00 Uhr in Scuol. Dieser 21-jährige Pilot wurde anschliessend mit der Rega in Spital Scuol geflogen, konnte dieses glücklicherweise gleichentags wieder verlassen.