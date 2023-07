«Das Engadin duftet einfach wunderbar»

Patrick Stebler ist als erster Bergluft-Sommelier der Schweiz in aller Munde. Diesen Sommer führt er in acht verschiedenen Bündner Bergregionen sogenannte Bergluft-Tastings durch, darunter auch im Unterengadin, in der Val Müstair und im Bergell.

Es ist eine bescheidene Gruppe, die sich um 09.30 Uhr am Bahnhof in Bergün einfindet. «Drei Teilnehmende haben noch kurzfristig abgesagt, also sind wir heute im kleinen Kreis. Aber ich mag es eigentlich, in diesem persönlichen Rahmen ...