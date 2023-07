Die von 280 Stimmberechtigten besuchte Gemeindeversammlung von Samedan hat am Donnerstag mit 168 zu 105 Stimmen Ja gesagt zur geplanten PV-Grossanlage am Flugplatz. Bis zur Realisierung stehen noch weitere Hürden an. Die Jahresrechnung 2022 wurde einstimmig genehmigt.