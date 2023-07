Düraunt la sted ho lö mincha mardi ün marcho a Samedan. Vendeders e vendedras spordschan da frütta e verdüra fin a tuottas sorts specialiteds e regalins. Il marcho eivnil es gnieu miss in pè da Baldina Cantieni Kobi avaunt 12 ans. Per la fin da sted do ella giò la bachetta in mauns pü giuvens.

Dal 2011 es gnieu introdüt ün marcho eivnil a Samedan, chi’d es adüna in mardi bunura düraunt ils mais da sted. L’ideja per quel ho gieu Baldina Cantieni Kobi (85). Ella es creschida sü a Samedan, abita intaunt ... Möchten Sie weiterlesen? Anmelden und weiterlesen Unsere Abos