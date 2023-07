La Festa sül Stradun a Scuol tocca i’l chalender d’arrandschamaints da la regiun. In sonda passada es quella gnüda organisada per la 26avla jada, nun ha pers nüglia da sia attractività ed ha attrat bundant 5000 visitaduras e visitaduors.

​La 26avla Festa sül Stradun ha darcheu sport üna vasta paletta da pussibiltats per as tratgnair e minchün ha chattà seis möd persunal per giodair ün di da cumpagnia. Ella ha sport ün’atmosfera da ...