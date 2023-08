Inscunters cun persunas indigenas

L’eivna passada ha organisà la Lia Rumantscha per incumbenza da l’Uniun dals Grischs cuors intensivs da vallader a Scuol. Ingon haja dat per la prüma vouta ün inscunter cun indigens in occasiun dal cafè rumantsch.

Regularmaing organisescha la Lia Rumantsch il café rumantsch, inua cha indigens ed indigenas han la pussibilità da s'inscuntrar, tadlar referats ed otras occurrenzas. Quista stà schlargia il cafè seis orizont ed in ...