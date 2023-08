St. Moritz: Alkoholisiert Selbstunfall verursacht

In St. Moritz ist in der Nacht auf Donnerstag ein Automobilist mit einer Mauer kollidiert. Die Kantonspolizei Graubünden aberkannte den ausländischen Führerausweis auf der Stelle.

Der 26-jährige Italiener fuhr um 03.40 Uhr auf der Via dal Bagn in Richtung Hauptstrasse. Kurz vor dem Ende der Tempo 30 Zone kollidierte das von ihm gelenkte Auto mit einer Mauer und einem Geländer am rechten Strassenrand. Es drehte sich um über 90 Grad nach links weg und kam stark beschädigt zum Stillstand. Die beim Lenker durchgeführte beweissichere Atemluftprobe verlief positiv, weshalb die Kantonspolizeipolizei Graubünden den ausländischen Führerausweis des Mannes auf der Stelle aberkannte.

Medienmitteilung Kantonspolizei

Foto: Kapo