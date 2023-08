Cun ün model pü discret e redimensiuno survegnan las chesas da Zuoz üna nouva tevlina d’adressa. Quella es gnida eletta da critikers dal model vegl in collavuraziun cul cussagl cumünel. Cunter las prümas tevlinas sun gnidas ramassedas suottascripziuns. Uossa s’ho chatto üna soluziun.

Zieva cha la vschinauncha da Zuoz vaiva introdüt quist an nouvas tevlinas per las adressas süllas chesas, ho que do zieva poch temp ün’opposiziun illa populaziun zuozingra. Tschertüns e tschertünas haun criticho la ...