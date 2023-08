Kaum hatte Bundesrat Alain Berset seinen Rücktritt bekannt gegeben, wurde SP-Nationalrat Jon Pult als Nachfolger gehandelt. Bei einem Auftritt in Sent stellte Pult sich der Frage nach einer möglichen Kandidatur.

Der Apéro mit dem Auftritt von Jon Pult wurde am Donnerstag anlässlich der bevorstehenden Nationalratswahlen vom 22. Oktober organisiert. In der Chasa Misoch in Sent versam­melten sich Ein- und Zweitheimische, um zu hören, mit ...