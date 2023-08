Susch: Verkehrsbehinderungen wegen Challenge Davos

Am Samstag, 26. August 2023 findet die Sportveranstaltung Challenge Davos statt. Dabei wird der Flüelapass zwischen Davos Dorf und Susch gesperrt.

Der Flüelapass ist am Samstag, 26. August 2023 von 10.30 Uhr bis 15.45 Uhr gesperrt. Die Bushaltestellen Flüealstrasse/Stilli Park/Stilli werden durch den Verkehrsbetrieb Davos an diesem Tag nicht bedient. Die Linien 303/304 fahren nur bis zum Bahnhof. Die Flüelastrasse ist gleichzeitig in Davos Dorf ab Flüelakreuzung gesperrt. Die Anwohnerinnen und Anwohner innerhalb der gesperrten Abschnitte wurden mittels Flyer informiert. Zwischen Davos Dorf und Davos Platz kann es zu Verkehrsbehinderungen und kurzen Wartezeiten kommen.

Die Kantonspolizei Graubünden bittet die Verkehrsteilnehmenden, die Anweisungen der Polizei und Verkehrshelfenden zu befolgen.

(Kapo)