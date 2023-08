Eine als vermisst gemeldete 68-jährige Deutsche Berggängerin konnte am Freitagabend von der Rega in Zusammenarbeit mit Fedpol und der Kantonspolizei über ihr Handy lokalisiert und mittels Wärmebildkamera in unwegsamem Gelände im Val da Pia in Maloja aufgefunden und ins Spital geflogen werden.