In tschercha duos ons avant la pensiun

Da chattar persunal qualifichà per plazzas in l’administraziun cumünala dvainta adüna plü difficil, impustüt per cumüns rumantschs. Perquai ha il Cumün da Val Müstair fingià uossa scrit oura la plazza dal chanzlist pels 1. october 2025.

La mancanza da persunal qualifichà es eir sün livel administrativ cumünal ün tema chi ​dà rumpatesta. Per cumüns rumantschs – causa las pretaisas linguisticas – es la sfida da chattar persunas adattadas