Fahrzeug vollständig ausgebrannt

Am Donnerstagvormittag ist auf dem Bernina Hospiz ein Personenwagen vollständig ausgebrannt. Die Fahrzeuginsassen konnten das Auto frühzeitig unverletzt verlassen.

Ein italienisches Ehepaar fuhr gegen 11.00 Uhr mit ihrem Auto von Poschiavo kommend über die Hauptstrasse H29 in Richtung Engadin. Um die schöne Landschaft fotografisch einzufangen, hielt der 63-Jährige an einem Ausstellplatz auf der Passhöhe an. Kurz nach dem das Paar das Auto verlassen hatte, stellen sie Flammen beim Fahrzeug fest. Ein Lastwagenchauffeur versuchte noch mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen. Trotz diesem Versuch sowie dem raschen Löscheinsatz der beiden Feuerwehren aus Poschiavo und Pontresina, brannte das Auto vollständig aus. Dieses wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert und für die Fahrbahnreinigung standen Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden im Einsatz. Die Kantonspolizei klärt die Umstände zu diesem Fahrzeugbrand ab.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden