Sils: Motorradfahrer bei Kollision verletzt

In Sils im Engadin hat sich am Samstagnachmittag eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen ereignet. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt.

Um 14.45 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Personenwagen vorwärts aus einem Parkplatz an der Hauptstrasse bei Sils Baselgia, um in Richtung Maloja zu fahren. Gleichzeitig nahte von links der 21-jährige Motorradfahrer, der in Richtung Silvaplana fuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Team der Rettung Oberengadin verarztete ihn – mit der Rega wurde er ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Während der Bergung und Tatbestandsaufnahme wurde für rund zwei Stunden eine Umleitung eingerichtet. Die Kantonspolizei Graubünden hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (kapo)