Jan Steiner übernimmt Vorsitz der Geschäftsleitung

Die zukünftige Ausrichtung der Engadin Tourismus AG hat sich in den letzten Wochen weiter konkretisiert. Um die neu definierten Unternehmensziele möglichst erfolgreich umzusetzen, wird in den nächsten Monaten eine organisatorische Umstrukturierung erfolgen. In einem ersten Schritt hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Organisation auch künftig von einer Geschäftsleitung geführt werden soll. Deren Vorsitz wird ab sofort Jan Steiner übernehmen, Thomas Rechberger wird ihn dabei weiterhin in der Rolle als Mitglied der Geschäftsleitung unterstützen. Ein drittes GL-Mitglied wird aktuell rekrutiert.

Medienmitteilung Engadin Tourismus AG