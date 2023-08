Kantonsbeitrag für Felssicherung zwischen Lavin und Giarsun

Nach einem Blockschlag im Sommer 2021 westlich der Val Tuoi führte das TBA eine Felsräumung in diesem Gebiet durch. Im Rahmen des vorliegenden Projekts werden nach eingehender Gefahren- und Risikobeurteilung langfristige Massnahmen umgesetzt, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden weiterhin zu gewährleisten. Auf einer Länge von 110 Metern westlich der Brücke über die Val Tuoi wird vorgängig eine händische Felsräumung durchgeführt. Anschliessend soll die rund 30 Meter hohe Felswand im oberen Bereich mit zwei Netzverspannen und mehreren Stabankern auf einer Fläche von rund 240 Quadratmetern gesichert werden. Ein absturzgefährdetes Felspaket in diesem Bereich wird zudem kontrolliert entfernt. Eine rund 40 Zentimeter hohe Deckschicht aus Kies schützt die bestehende bergseitige Fahrspur im Bereich der Bauarbeiten vor herabstürzenden Steinen und Blöcken.

Zur Trennung der Baustelle vom fliessenden Verkehr wird eine Schutzpalisade montiert. Für die Montage der Schutzpalisade sind kurzzeitige Sperrungen notwendig. Die Ausführung des Projekts erfolgt in einer Bauetappe. Als Projektabschluss ist das Jahr 2023 vorgesehen.

(staka)