Il cumün da Val Müstair ha publichà ün territori favurisà per ün implant solar. Al lö Vallatscha i’l territori da skis Minschuns dess gnir fabrichada sün üna surfatscha fin a desch hectaras ün’ouvra solara. Il proget final vain preschantà ad üna radunanza cumünala al principi d’october.

La situaziun momentana a reguard ils divers progets solars para d’esser sco sün üna staziun: Divers cumüns in Engiadina stan cun lur progets in colonna davant il fanestrigl per surgnir amo ün bigliet pel «Express ...